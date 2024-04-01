|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİHRİBAN AKTAR
|8
|%0.19
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SEVİNDİM
|5
|%0.35
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM SARI
|1
|%0.09
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÜNDOĞAN
|13
|%0.69
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMİYE ÖZCAN
|10
|%0.44
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL KUTLUCA
|615
|%0.62
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARAP ÇALAN
|1
|%0.08
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜİN YILDIZ
|56
|%0.34
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM YALMANCI
|2
|%0.10
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN KORKMAZ
|0
|%0
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