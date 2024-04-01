60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.62 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.97
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİHRİBAN AKTAR 8 %0.19 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SEVİNDİM 5 %0.35 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM SARI 1 %0.09 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÜNDOĞAN 13 %0.69 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMİYE ÖZCAN 10 %0.44 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL KUTLUCA 615 %0.62 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARAP ÇALAN 1 %0.08 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜİN YILDIZ 56 %0.34 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM YALMANCI 2 %0.10 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN KORKMAZ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı