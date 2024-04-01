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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.36
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SARIKAYA 11 %0.06 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
BUSE KIVILCIM 6 %0.29 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH AKSU 0 %0 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BİLGİN 257 %0.34 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET METİN DURSUN 132 %0.26 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVDA ÇOKTAN 7 %0.57 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN KİVLİ 5 %0.07 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR KOÇAK 11 %0.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT SADOĞLU 2 %0.07 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED BERK ŞİŞLİ 3 %0.18 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
YUSUF BERBER 8 %0.23 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH OKUYUCU 7 %0.28 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET FURKAN KILIÇOĞLU 0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET DEMİRYÜREK 3 %0.14 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN AY 0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
EVRİM OKTAY 0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH GÜLYİYEN 0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
ÖMER FIRAT AKSOY 2 %0.10 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
SADULLAH DEMİRCİ 0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİCAN KUTOĞLU 2 %0.12 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL İPEK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı