|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SARIKAYA
|11
|%0.06
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|
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
|BUSE KIVILCIM
|6
|%0.29
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH AKSU
|0
|%0
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BİLGİN
|257
|%0.34
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET METİN DURSUN
|132
|%0.26
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVDA ÇOKTAN
|7
|%0.57
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN KİVLİ
|5
|%0.07
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR KOÇAK
|11
|%0.12
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT SADOĞLU
|2
|%0.07
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED BERK ŞİŞLİ
|3
|%0.18
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|YUSUF BERBER
|8
|%0.23
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH OKUYUCU
|7
|%0.28
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET FURKAN KILIÇOĞLU
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET DEMİRYÜREK
|3
|%0.14
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN AY
|0
|%0
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|
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|EVRİM OKTAY
|0
|%0
|Detay
|
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH GÜLYİYEN
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
|ÖMER FIRAT AKSOY
|2
|%0.10
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|SADULLAH DEMİRCİ
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİCAN KUTOĞLU
|2
|%0.12
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL İPEK
|0
|%0
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