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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.76 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.03
Kırşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÜNAL 0 %0 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHLİS AKTAŞ 12 %0.60 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAĞMUR KARAKURT 4 %0.18 Detay
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ZORLU 10 %0.22 Detay
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL SAYLAM 34 %0.28 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA EKİM TERZİOĞLU 539 %0.76 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY ŞAHAN 29 %0.36 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
ABDULLAH ERDOĞAN 42 %8.94 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT ÇİĞCİ 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TANKULU 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı