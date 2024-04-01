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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.38 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.06
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL AKYÜZ 17 %0.54 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KESER 26 %0.68 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED CANDAN 278 %0.52 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DEVELİ 161 %1.65 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ALİ CAN 868 %1.94 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TOKAT 648 %4.27 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZESKİCİ 59 %0.88 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERVET ŞAHİN 1744 %4.36 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASER CEYHAN 16 %0.55 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES BÜYÜKİSKİLİP 60 %1.76 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
CELAL DEMİR 178 %1.87 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UBEYDE AKTULUM 54 %1.04 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASIM DURMUŞ 1025 %1.23 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAOĞLU 72 %1.21 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN DEMİR 47 %1.63 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ŞAMİL UYAR 208 %2.05 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM ORAL 2419 %7.28 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
REFİK CANCAN 710 %3.65 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KOR 258 %0.84 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED CİHAD GÜZEL 5750 %3.36 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH SARAÇ 584 %2.61 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA BİZİM 5308 %3.16 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ÜLKER 792 %4.43 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA İSEN 11157 %3.47 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN ERKAN 677 %1.69 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHA YASİN YAZICI 18 %0.41 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN KARAGÖZ 26 %1.99 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TALHA APA 73 %0.61 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı