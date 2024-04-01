|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL AKYÜZ
|17
|%0.54
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KESER
|26
|%0.68
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED CANDAN
|278
|%0.52
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DEVELİ
|161
|%1.65
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ALİ CAN
|868
|%1.94
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TOKAT
|648
|%4.27
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZESKİCİ
|59
|%0.88
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERVET ŞAHİN
|1744
|%4.36
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASER CEYHAN
|16
|%0.55
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES BÜYÜKİSKİLİP
|60
|%1.76
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
|CELAL DEMİR
|178
|%1.87
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UBEYDE AKTULUM
|54
|%1.04
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASIM DURMUŞ
|1025
|%1.23
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARAOĞLU
|72
|%1.21
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN DEMİR
|47
|%1.63
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ŞAMİL UYAR
|208
|%2.05
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM ORAL
|2419
|%7.28
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REFİK CANCAN
|710
|%3.65
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL KOR
|258
|%0.84
|Detay
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED CİHAD GÜZEL
|5750
|%3.36
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KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH SARAÇ
|584
|%2.61
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA BİZİM
|5308
|%3.16
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH ÜLKER
|792
|%4.43
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA İSEN
|11157
|%3.47
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN ERKAN
|677
|%1.69
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHA YASİN YAZICI
|18
|%0.41
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN KARAGÖZ
|26
|%1.99
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TALHA APA
|73
|%0.61
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