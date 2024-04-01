|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SÖYLER
|11
|%0.36
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|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SOYDAN KIZMAZ
|6
|%0.44
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL DELEN
|21
|%1.52
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|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN KOYUN
|30
|%0.95
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DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DALYEN AKTEPE
|4
|%0.45
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|
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HAMAMCI
|102
|%1.56
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GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÜLER
|106
|%0.70
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HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİF PEKTAŞ
|17
|%0.53
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SUNAR
|1361
|%0.99
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|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR DEMİR
|3
|%0.16
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SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÖZBAL
|75
|%0.45
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH BOZAN
|1495
|%3.49
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|İSMAİL SARAÇ
|3
|%0.40
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BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
|MURAT UYAR
|1
|%0.16
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ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
|MEHMET DALLI
|4
|%0.71
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|İSA EFE
|6
|%2.62
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
|CELALETTİN ŞEHİR
|0
|%0
|Detay
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ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
|ŞAHİN YARIM
|8
|%0.53
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|
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
|NURETTİN ZEYTİN
|4
|%0.38
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET POYRAZ
|0
|%0
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KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF SARI
|8
|%0.59
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|
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
|SALİM AKTAŞ
|3
|%1.62
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NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|FATİH YİĞİT
|6
|%0.72
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SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|MUHAMMED FATİH ŞAHİN
|0
|%0
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TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|İSMAİL DOLMA
|46
|%3.32
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TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
|DURSUN ÇETİN
|16
|%0.75
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
|HALİL SAPMAZ
|5
|%0.78
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