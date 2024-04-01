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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.33 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.92
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ NERGİS 21 %0.21 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLATİF ÇELEBİ 67 %0.22 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA GÖZÜBENLİ 3 %0.15 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ŞAHİN 256 %0.48 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KILIÇ 1480 %1.33 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÖNEN 5 %0.32 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT MANTAR 19 %0.28 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YUNUS EMRE ÖKSÜZ 0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
MEHMET EMİN HUYLU 1 %0.09 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZCAN 15 %0.43 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
HASAN YARAR 1 %0.41 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMMÜ GÜLSÜM KAPLAN 7 %0.44 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
MEHMET İĞDİ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı