|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL EKSİLMEZ
|3883
|%24.42
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM DÖNE
|5
|%0.38
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ARICIOĞLU
|191
|%1.56
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN GÜNEŞDOĞDU
|155
|%5.44
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN VARLI
|64
|%1.34
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ÖZTÜRK
|2
|%0.20
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN ŞANSLI
|4
|%0.28
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LÜTFİ KOÇ
|60
|%1.69
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AZDER
|20
|%0.57
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET YILDIZ
|1551
|%2.84
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ŞEKER
|41
|%0.42
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAHİD SARI
|6
|%0.38
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF SERDAR
|503
|%26.32
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
|CEVDET SARI
|0
|%0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL NAR
|40
|%1.98
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP DEVRAN
|51
|%2.83
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT KALIN
|12
|%0.81
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