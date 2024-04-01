|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF YARIM
|277
|%1.67
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFKAN ALBAYRAK
|158
|%0.95
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK KÖSEOĞLU
|81
|%0.76
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR ŞEN
|823
|%0.65
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ALTUNTAŞ
|113
|%0.85
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ ARSLAN
|930
|%1.09
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KESER
|651
|%1.26
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKAİ SAPANCI
|1246
|%1.51
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU
|211
|%0.87
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MOHAMMED OKUTAN
|2175
|%1.28
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER YILMAZ
|233
|%1.38
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÖNDER
|176
|%1.57
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÜR
|175
|%1.19
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜBRA KÖSE
|564
|%1.52
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TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KÖNEÇOĞLU
|875
|%1.90
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM DURMAZ
|705
|%1.34
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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