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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.27
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF AYDIN 431 %0.41 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSHAK BEYAZAY 104 %0.26 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF YALÇIN 83 %0.40 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZAY DİLBER 83 %0.24 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN MISIRLI 285 %0.90 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
ATAKAN YAŞAR 438 %0.35 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı