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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.98
Tokat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURAN KAYA 10 %0.32 Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİM DİRİCAN 6 %0.25 Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TOYGUN 2 %0.08 Detay
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ERER 382 %0.92 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM IŞIK 918 %1.08 Detay
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KEÇECİ 115 %0.58 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMERCAN KILINÇ 2 %0.06 Detay
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECAİ DEMİRYÜREK 27 %0.48 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YILMAZ 9 %0.32 Detay
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TIKAÇ 334 %0.88 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AKTAŞ 12 %0.34 Detay
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT UTAŞ 82 %0.42 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KEPENEK 0 %0 Detay
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN SANSAR 0 %0 Detay
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ASKER 0 %0 Detay
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED YASİN KARACA 0 %0 Detay
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
HARUN KİBAR 10 %12.50 Detay
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH REEL 0 %0 Detay
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ALIMLI 0 %0 Detay
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS ERDOĞDU 0 %0 Detay
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
KERİM PAKSOY 2 %1.15 Detay
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ AKBULUT 0 %0 Detay
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
ATIF TEKCİ 12 %1.05 Detay
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
ABDULKADİR ÖZTÜRK 1 %0.66 Detay
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
KAMİL BAŞCI 0 %0 Detay
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR YILMAZ 0 %0 Detay
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
AHMET ALİ YARAMIŞ 5 %0.58 Detay
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KÜÇÜK 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM KURNAZ 17 %1.09 Detay
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEMSETTİN ÇOBAN 0 %0 Detay
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
EMRETTİN KOCA 0 %0 Detay
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
ENES AKBULUT 13 %1.02 Detay
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN ALTUNOĞLU 0 %0 Detay
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT KAYNAK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı