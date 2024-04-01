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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.66 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.54
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAYHAN KILIÇ 84 %1.54 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN GÜNGÖR 82 %0.49 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN ŞAHİN 72 %0.34 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİRZA SALÇUK 80 %0.89 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS AKSONA 150 %1.15 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ KILIÇ 1775 %1.31 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL SANGAN 60 %0.34 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜSSEMET KESKİN 86 %0.40 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TERİM 15 %0.20 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı