|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHLİS DEMİRELLİ
|266
|%4.90
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KARA
|156
|%0.69
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM KOCADAĞ
|15
|%0.14
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL KORKMAZ
|494
|%0.84
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERGEN DOĞRU
|17
|%0.95
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
|EMİN AKBULUT
|7
|%0.28
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
|NECATİ SELİM
|48
|%1.05
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|0
|%0
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KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
|CELAL KURNAZ
|8
|%0.56
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
|BURAK DOĞRU
|5
|%2.50
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