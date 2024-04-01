60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.19
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHİTTİN KARABULUT 9 %0.08 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN ALKANAT 159 %0.18 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜN DİNCEL 471 %0.23 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CAN ATAŞ 234 %0.21 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRSEL BAYRAM 748 %0.20 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BALSAK 255 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı