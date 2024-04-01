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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.35 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.48
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATİLLA IŞIK 100 %0.17 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP MERT YALÇIN 216 %0.47 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ 25 %0.09 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KILINÇ 897 %0.51 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
NURCAN TABAN 85 %0.13 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİS ÖZYOL 8 %0.10 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DÜŞÜNCELİ 892 %0.35 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
HAMZA FIRAT KULA 843 %0.30 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER YASER KÜÇÜKGÜL 185 %0.63 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMEL DİRİL 1775 %1.40 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF ALPSAR 104 %0.34 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM GÖNENÇ 76 %0.37 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL OKCU 230 %0.29 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEREN ÜLÜŞ 143 %0.64 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM DİLLİ 618 %0.23 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞADAN TÜTÜNCÜ 100 %1.11 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
SEVDA KIRAN 802 %0.38 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP AŞKINGİL 138 %0.19 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIZ BİLDİK 18 %0.09 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAGİHAN ÇAKIR 33 %0.11 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER 720 %0.39 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
ULAŞ ERDOĞAN 173 %0.26 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
MAHİR ADIGÜZEL 418 %0.36 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEDİHA ŞULE TANSAL 177 %0.47 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİMGE SÖNMEZ 45 %0.05 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKİN ŞEN ÖNOĞLU 126 %0.36 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE CEREN YAZICI 44 %0.18 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEJLA SAL 81 %0.15 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR ÖZ 253 %0.21 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞBA ÇEKİCİ 568 %1.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı