|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATİLLA IŞIK
|100
|%0.17
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP MERT YALÇIN
|216
|%0.47
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ
|25
|%0.09
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KILINÇ
|897
|%0.51
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|NURCAN TABAN
|85
|%0.13
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİS ÖZYOL
|8
|%0.10
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DÜŞÜNCELİ
|892
|%0.35
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|HAMZA FIRAT KULA
|843
|%0.30
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER YASER KÜÇÜKGÜL
|185
|%0.63
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMEL DİRİL
|1775
|%1.40
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF ALPSAR
|104
|%0.34
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM GÖNENÇ
|76
|%0.37
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL OKCU
|230
|%0.29
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEREN ÜLÜŞ
|143
|%0.64
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM DİLLİ
|618
|%0.23
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞADAN TÜTÜNCÜ
|100
|%1.11
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|SEVDA KIRAN
|802
|%0.38
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP AŞKINGİL
|138
|%0.19
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILDIZ BİLDİK
|18
|%0.09
|Detay
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAGİHAN ÇAKIR
|33
|%0.11
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER
|720
|%0.39
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ULAŞ ERDOĞAN
|173
|%0.26
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|MAHİR ADIGÜZEL
|418
|%0.36
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEDİHA ŞULE TANSAL
|177
|%0.47
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİMGE SÖNMEZ
|45
|%0.05
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKİN ŞEN ÖNOĞLU
|126
|%0.36
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE CEREN YAZICI
|44
|%0.18
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEJLA SAL
|81
|%0.15
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR ÖZ
|253
|%0.21
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URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞBA ÇEKİCİ
|568
|%1.24
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