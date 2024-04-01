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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.26
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMETCAN ERGÜNÖZ 96 %0.15 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR 153 %0.20 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT SELAMCI 412 %0.35 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN İLHAN 125 %0.15 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİM SEVİNÇ 41 %0.15 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KILIÇ 1918 %0.94 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞARGÜL OYMAK 115 %0.12 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
VİLDAN ZEYNEP SAYINER 243 %0.12 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF BAŞ 31 %0.10 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT UNGAN 20 %0.06 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ÇALIŞGAN 115 %0.15 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ELDEMİR 178 %0.19 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı