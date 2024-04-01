|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMETCAN ERGÜNÖZ
|96
|%0.15
|Detay
|
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR
|153
|%0.20
|Detay
|
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT SELAMCI
|412
|%0.35
|Detay
|
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN İLHAN
|125
|%0.15
|Detay
|
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİM SEVİNÇ
|41
|%0.15
|Detay
|
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KILIÇ
|1918
|%0.94
|Detay
|
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞARGÜL OYMAK
|115
|%0.12
|Detay
|
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VİLDAN ZEYNEP SAYINER
|243
|%0.12
|Detay
|
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF BAŞ
|31
|%0.10
|Detay
|
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT UNGAN
|20
|%0.06
|Detay
|
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH ÇALIŞGAN
|115
|%0.15
|Detay
|
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ELDEMİR
|178
|%0.19
|Detay