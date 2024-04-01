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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÖKÇAYIR 16 %0.09 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMA DAL 21 %0.06 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGİ GÖREN 2 %0.03 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH YILDIZ 38 %0.05 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEYLA DAL 13 %0.06 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE BAKIŞGAN 21 %0.10 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF GÖREN 350 %0.09 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU 317 %0.09 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KOZAN 7 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı