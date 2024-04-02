60
Ajans Veri Saati: 02 Nisan 2024, 18:14
Vatan Partisi

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

NURTEN KURNAZ

Nurten Kurnaz
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İZMİR / BAYRAKLI
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı