|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAKİNE KÖROĞLU
|149
|%0.10
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN SERBEST
|17
|%0.04
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYNUR TUTKUN
|86
|%0.27
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
|ERKAN KAYA
|76
|%0.06
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