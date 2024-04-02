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Ajans Veri Saati: 02 Nisan 2024, 04:20
Yeni Türkiye Partisi

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

GÖKHAN ULUATA

Gökhan Uluata
  • PARTİSİ : YTP
  • BÖLGESİ : DENİZLİ / TAVAS
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı