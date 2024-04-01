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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KORKMAZ 77 %0.10 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YEKTA ŞİYAR YILDIRIM 228 %0.28 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OZAN YILMAZ 20 %0.08 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN MURAT ERGUN 197 %0.10 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı