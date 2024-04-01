|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA EKEN
|598
|%5.07
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GAZİ ÖRLÜN
|858
|%0.96
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GELDİ
|2746
|%1.33
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CÖMERT ÖZEN
|4257
|%36.26
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN YUMŞAK
|290
|%1.70
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH TOY
|214
|%1.37
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR SÖMEK
|75
|%0.49
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN ABDULLAH BAYSAL
|2907
|%3.75
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇAY
|2466
|%18.64
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH KAN
|738
|%8.45
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YETER
|5307
|%4.84
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYİTHAN YILDIZ
|5989
|%1.57
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR TÜRKEN
|287
|%2.58
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER ÇELİK
|365
|%2.92
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH TORUN
|6093
|%3.27
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