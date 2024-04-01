|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AMASRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL YILDIRIM
|33
|%0.84
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KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ALİ ARSLAN
|8
|%0.65
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK TUTKUN
|2017
|%4.62
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ULUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ ÖZ
|15
|%0.66
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.89
|ALİ OSMAN KADINCI
|188
|%11.37
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HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY UĞUR
|18
|%1.31
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KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|HASAN KAYA
|66
|%3.41
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ADIYAMAN
|39
|%2.69
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