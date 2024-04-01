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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.62 0
İL GENEL MECLİSİ
%9.34
Bartın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL YILDIRIM 33 %0.84 Detay
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ALİ ARSLAN 8 %0.65 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK TUTKUN 2017 %4.62 Detay
ULUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ ÖZ 15 %0.66 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.89
ALİ OSMAN KADINCI 188 %11.37 Detay
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY UĞUR 18 %1.31 Detay
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
HASAN KAYA 66 %3.41 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ADIYAMAN 39 %2.69 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı