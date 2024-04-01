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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.72
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLIHAN CEYLAN 26 %1.32 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL AYEROĞLU 739 %5.52 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL EKER 118 %4.28 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KARAASLAN 1 %0.15 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BALCIK 47 %1.45 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK BAYRAKDAR 2206 %2.17 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF TEK 44 %1.46 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN ERKOÇ 9 %0.61 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİFE FATMA ERBİL 229 %8.35 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN ÇİBASMAZ 151 %13.19 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERDİ AK 42 %2.50 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL AÇIKEL 16 %1.01 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı