|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLIHAN CEYLAN
|26
|%1.32
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL AYEROĞLU
|739
|%5.52
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL EKER
|118
|%4.28
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KARAASLAN
|1
|%0.15
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BALCIK
|47
|%1.45
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK BAYRAKDAR
|2206
|%2.17
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF TEK
|44
|%1.46
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN ERKOÇ
|9
|%0.61
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİFE FATMA ERBİL
|229
|%8.35
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN ÇİBASMAZ
|151
|%13.19
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERDİ AK
|42
|%2.50
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL AÇIKEL
|16
|%1.01
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