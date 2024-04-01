|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KUBİLAY
|4
|%0.14
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM BOZKURT
|20
|%0.93
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA İNAL
|368
|%1.34
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH BAYAR
|7
|%0.20
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN BİLKAY
|451
|%26.53
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERAY CAN
|30
|%0.32
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN OBA
|18
|%0.45
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KAZANCI
|2
|%0.19
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK KAZANCI
|822
|%1.65
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARAKAYA
|13
|%0.29
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT SÖNMEZ
|14
|%0.43
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ASLANTAŞ
|10
|%0.48
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KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KAPLAN
|11
|%0.77
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR YILDIZ
|439
|%19.54
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YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNAHAN TUNCER
|3
|%0.20
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