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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.64 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.10
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NEZİR DURMAZ 3885 %2.79 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAİK KILIÇ 746 %1.38 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AKDAĞ 5318 %22.46 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM HALİL AKBULUT 477 %1.49 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜBEYİR ARSLANCA 2608 %43.37 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
HALİT AYDIN 1493 %9.45 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT AKATAY 459 %3.81 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN ZENGİN 2743 %4.75 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADRİ KARADUMAN 485 %3.58 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ERASLAN 136 %1.67 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUD YAHYA KILIÇ 5542 %3.52 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR BERAT ÖZKAYA 245 %3.35 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHAKİM ERASLAN 867 %4.93 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERVET MUTLU 118 %0.91 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
CUMA ALİ ÖZTEN 513 %1.52 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ERDEM 824 %2.13 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH YILDIRIM 3018 %3.71 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı