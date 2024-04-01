|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NEZİR DURMAZ
|3885
|%2.79
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAİK KILIÇ
|746
|%1.38
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT AKDAĞ
|5318
|%22.46
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM HALİL AKBULUT
|477
|%1.49
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜBEYİR ARSLANCA
|2608
|%43.37
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
|HALİT AYDIN
|1493
|%9.45
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT AKATAY
|459
|%3.81
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN ZENGİN
|2743
|%4.75
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADRİ KARADUMAN
|485
|%3.58
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ERASLAN
|136
|%1.67
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUD YAHYA KILIÇ
|5542
|%3.52
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR BERAT ÖZKAYA
|245
|%3.35
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KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHAKİM ERASLAN
|867
|%4.93
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERVET MUTLU
|118
|%0.91
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
|CUMA ALİ ÖZTEN
|513
|%1.52
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SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ERDEM
|824
|%2.13
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH YILDIRIM
|3018
|%3.71
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