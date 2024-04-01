|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ NAZLI
|8
|%0.71
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER ALTINIŞIK
|994
|%51.69
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER ARAN
|563
|%25.56
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KÜKEY
|110
|%3.16
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN ARSLAN
|2038
|%25.66
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK ÖZDEMİR
|32
|%1.15
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR YANILMAZ
|847
|%7.07
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN YAVUZ
|955
|%32.21
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK SEPTİOĞLU
|36364
|%21.14
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PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET SEPTİOĞLU
|3077
|%58.78
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBUBEKİR IRMAK
|984
|%35.90
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
|İBRAHİM ORMANOĞLU
|1687
|%63.28
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|BAYRAM ÖZTÜRK
|157
|%73.02
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|ALİ AÇMAZ
|33
|%32.67
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|AHMET CENGİZ
|126
|%23.95
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA METİN
|499
|%23.62
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURATHAN KESKİNKILIÇ
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|MEHMET ZEKİ ÇEÇEN
|655
|%52.44
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
|ZÜLFÜ KARTAKGÜL
|23
|%4.73
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
|MEHMET GÜNER
|583
|%14.90
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