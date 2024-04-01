|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABBAS YILDIZ
|11
|%0.62
|Detay
|
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN DOĞAN
|36
|%1.07
|Detay
|
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL HANÇAR
|7
|%0.65
|Detay
|
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AĞAH TÜRKER
|6
|%0.59
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAFAK SOY
|1464
|%1.96
|Detay
|
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT UÇAROĞLU
|1
|%0.12
|Detay
|
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP FERUDUN SÜNGÜ
|153
|%6.61
|Detay
|
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ FIRAT
|7
|%0.28
|Detay
|
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ARITAŞI
|18
|%0.36
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
|AHMET AKÇAY
|0
|%0
|Detay
|
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|İLYAS YILDIZ
|146
|%24.58
|Detay
|
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|ÖMER FARUK GÖKHAN YEŞİLBAŞ
|1
|%0.11
|Detay
|
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
|ADEM GÜNEŞ
|20
|%55.56
|Detay
|
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|BÜNYAMİN DUMAN
|6
|%1.64
|Detay
|
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
|KAMİL SAYIM
|0
|%0
|Detay