|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DOĞRU
|4753
|%26.16
|Detay
|
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU
|8861
|%26.00
|Detay
|
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KILIÇPARLAR
|70
|%1.10
|Detay
|
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DOKTOROĞLU
|17034
|%22.91
|Detay
|
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DİLEK
|9636
|%46.92
|Detay
|
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR ÖZTEKİN
|7496
|%37.44
|Detay
|
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖS
|36684
|%9.38
|Detay
|
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|KAMİL YAVUZER
|52417
|%15.34
|Detay
|
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAYA
|4483
|%35.88
|Detay