60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%17.23 2
İL GENEL MECLİSİ
%16.62
Gaziantep Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DOĞRU 4753 %26.16 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU 8861 %26.00 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KILIÇPARLAR 70 %1.10 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DOKTOROĞLU 17034 %22.91 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DİLEK 9636 %46.92 Detay
OĞUZELİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR ÖZTEKİN 7496 %37.44 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖS 36684 %9.38 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
KAMİL YAVUZER 52417 %15.34 Detay
YAVUZELİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAYA 4483 %35.88 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı