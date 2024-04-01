|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN BODUR
|388
|%18.16
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|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER DUMAN
|830
|%2.96
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|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT TALIÇ
|85
|%2.55
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|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL HAKKI KARAGÖL
|30
|%1.26
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|
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜZEYYEN KÖKSALDI
|227
|%1.91
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|
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GALİP USTA
|61
|%1.28
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|
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEREF BAŞKAN
|210
|%2.26
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|
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM KURU
|25
|%0.82
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|
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMÜR
|989
|%17.25
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT AYDIN
|1741
|%2.66
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|
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET MELİKOĞLU
|66
|%1.18
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|
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SİNAN KEŞMER
|179
|%1.66
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|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÇAYAN
|40
|%0.92
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATDİN KARAHASAN
|510
|%29.75
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|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET MUSTAFA ÖZKAN
|0
|%0
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|
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET DUMAN
|318
|%17.59
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|SONER ERKAN
|53
|%40.46
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP RUKİYE GÖKÇE
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|OSMAN ÖZTÜRK
|12
|%1.72
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ YILMAZ
|70
|%4.35
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