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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.66 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.66
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN BODUR 388 %18.16 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER DUMAN 830 %2.96 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT TALIÇ 85 %2.55 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL HAKKI KARAGÖL 30 %1.26 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜZEYYEN KÖKSALDI 227 %1.91 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
GALİP USTA 61 %1.28 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEREF BAŞKAN 210 %2.26 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM KURU 25 %0.82 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMÜR 989 %17.25 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT AYDIN 1741 %2.66 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET MELİKOĞLU 66 %1.18 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SİNAN KEŞMER 179 %1.66 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÇAYAN 40 %0.92 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATDİN KARAHASAN 510 %29.75 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET MUSTAFA ÖZKAN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET DUMAN 318 %17.59 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
SONER ERKAN 53 %40.46 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP RUKİYE GÖKÇE 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
OSMAN ÖZTÜRK 12 %1.72 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ YILMAZ 70 %4.35 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı