|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜR ERDEM ÜNAL
|521
|%0.89
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM EMRE AKBAŞ
|196
|%0.43
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER SARIBAŞ
|224
|%0.84
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KAN
|2331
|%1.34
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|MUTLU METİN
|424
|%0.63
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR ÇOLAK
|40
|%0.48
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER KARASU
|3136
|%1.22
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|ÜMİT TOKER
|3372
|%1.19
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BİLER
|66
|%0.23
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM AY
|802
|%0.63
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ÇAM
|203
|%0.66
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZİF TUNAHAN ŞEN
|83
|%0.40
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT BİÇER
|865
|%1.08
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİH BAŞYİĞİT
|51
|%0.23
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EVREN ŞAHİN
|3453
|%1.27
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ELMAS
|28
|%0.31
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|ERCAN GÜÇ
|709
|%0.33
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAETTİN YILMAZ
|4683
|%6.53
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN LEVENT
|155
|%0.82
|Detay
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ŞİMŞEK
|124
|%0.43
|Detay
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|SELİM TAŞKIN
|1346
|%0.72
|Detay
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA TAÇYILDIZ
|499
|%0.76
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|YUSUF AYDOĞAN
|774
|%0.67
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN DURAN
|106
|%0.28
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN HALICI
|327
|%0.40
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER VURAL
|112
|%0.32
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK
|69
|%0.29
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HARMANKAYA
|360
|%0.65
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL TANAS
|1689
|%1.40
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET KOÇLU
|189
|%0.41
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