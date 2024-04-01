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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.92 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.19
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜR ERDEM ÜNAL 521 %0.89 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM EMRE AKBAŞ 196 %0.43 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER SARIBAŞ 224 %0.84 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KAN 2331 %1.34 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
MUTLU METİN 424 %0.63 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR ÇOLAK 40 %0.48 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER KARASU 3136 %1.22 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
ÜMİT TOKER 3372 %1.19 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BİLER 66 %0.23 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM AY 802 %0.63 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ÇAM 203 %0.66 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİF TUNAHAN ŞEN 83 %0.40 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT BİÇER 865 %1.08 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİH BAŞYİĞİT 51 %0.23 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVREN ŞAHİN 3453 %1.27 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ELMAS 28 %0.31 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
ERCAN GÜÇ 709 %0.33 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAETTİN YILMAZ 4683 %6.53 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSEYİN LEVENT 155 %0.82 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ŞİMŞEK 124 %0.43 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
SELİM TAŞKIN 1346 %0.72 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA TAÇYILDIZ 499 %0.76 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
YUSUF AYDOĞAN 774 %0.67 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN DURAN 106 %0.28 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN HALICI 327 %0.40 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER VURAL 112 %0.32 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK 69 %0.29 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HARMANKAYA 360 %0.65 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL TANAS 1689 %1.40 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET KOÇLU 189 %0.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı