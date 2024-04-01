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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.48 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.59
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖRKEM KÖKSAL 35 %0.19 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
MURAT DOĞAN 7 %0.34 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA KÜSKÜ 0 %0 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT HAMİTOĞLU 484 %0.64 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKAİ NARİN 247 %0.48 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE OMAY 2 %0.16 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KARAKAŞ 9 %0.13 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ATAŞ 18 %0.19 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHİTTİN AKGÜL 8 %0.30 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN ZOR 2 %0.12 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
FATİH ŞAFAK 16 %0.45 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP ARSLAN 2 %0.08 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT KÖYGÜLÜ 6 %0.28 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
DİLEK TÜMEL 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı