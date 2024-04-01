|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖRKEM KÖKSAL
|35
|%0.19
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
|MURAT DOĞAN
|7
|%0.34
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA KÜSKÜ
|0
|%0
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT HAMİTOĞLU
|484
|%0.64
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKAİ NARİN
|247
|%0.48
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE OMAY
|2
|%0.16
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL KARAKAŞ
|9
|%0.13
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ATAŞ
|18
|%0.19
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHİTTİN AKGÜL
|8
|%0.30
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN ZOR
|2
|%0.12
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|FATİH ŞAFAK
|16
|%0.45
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP ARSLAN
|2
|%0.08
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT KÖYGÜLÜ
|6
|%0.28
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLEK TÜMEL
|0
|%0
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