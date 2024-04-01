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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.50 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.89
Kırşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL DOĞANAY 1 %0.15 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA TURGUT 5 %0.25 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİ ALBAYRAK 9 %0.41 Detay
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN BAHÇECİ 60 %1.33 Detay
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ÇİĞDEM 82 %0.68 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KAAN KILIÇOĞLU 1765 %2.50 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR YILMAZ 281 %3.51 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
VELİ ÇAKIR 13 %2.77 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
CUMA GÜR 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖCBE 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı