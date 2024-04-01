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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%7.59 0
İL GENEL MECLİSİ
%9.04
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR YÜKSEL 2832 %4.31 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA EKŞİ 3565 %4.67 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA KURTULUŞ 12741 %10.87 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN AÇIK 4487 %5.44 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN OĞUZ 2371 %8.92 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL ERGÜN 22227 %10.95 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EREN 7901 %8.20 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ŞAHİN 9546 %4.57 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT GÖDEK 3308 %10.38 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN AYDIN 1296 %3.89 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERAT KANSU 9026 %11.57 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI LATİF İŞCEN 8935 %9.53 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı