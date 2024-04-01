|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR YÜKSEL
|2832
|%4.31
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA EKŞİ
|3565
|%4.67
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA KURTULUŞ
|12741
|%10.87
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN AÇIK
|4487
|%5.44
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN OĞUZ
|2371
|%8.92
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL ERGÜN
|22227
|%10.95
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EREN
|7901
|%8.20
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ŞAHİN
|9546
|%4.57
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT GÖDEK
|3308
|%10.38
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN AYDIN
|1296
|%3.89
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERAT KANSU
|9026
|%11.57
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI LATİF İŞCEN
|8935
|%9.53
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