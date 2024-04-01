|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ SELİM DEMİREL
|137
|%4.31
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN SOYCAK
|1282
|%33.71
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|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANER ÖZDEMİR
|2794
|%5.24
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|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ORHAN
|4924
|%50.49
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|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN MUŞMAL
|18074
|%40.34
|Detay
|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ DEMİRÖRS
|1783
|%11.74
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|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HULİSİ ALTUNKALEM
|3213
|%48.05
|Detay
|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AYDIN
|17265
|%43.19
|Detay
|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ TAŞLIBEL
|224
|%7.65
|Detay
|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF ÖZÇELİK
|146
|%4.28
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|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
|ALİ ÖZTOKLU
|4446
|%46.78
|Detay
|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT MERTCAN
|2787
|%53.88
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN ÖZGÜVEN
|11571
|%13.90
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|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ YILMAZ
|2037
|%34.14
|Detay
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN DİNLER
|186
|%2.38
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|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN KOÇAK
|137
|%4.74
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|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SARICAN
|242
|%2.38
|Detay
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET İLBAY
|7663
|%23.06
|Detay
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH SUNAY
|3012
|%15.49
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET TOY
|2723
|%8.90
|Detay
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA GÖKHAN DUYSAK
|42771
|%25.00
|Detay
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN YÜKSEL
|3929
|%17.56
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZERDEM
|44645
|%26.58
|Detay
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ KOÇ
|6372
|%35.65
|Detay
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KEMAL KARA
|86176
|%26.78
|Detay
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT ÇENESİZ
|1835
|%4.59
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|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KARABAY
|68
|%1.60
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT DEMİR
|70
|%1.61
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|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ YILMAZ
|779
|%59.51
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|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SEVER
|1763
|%14.75
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