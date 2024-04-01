60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%23.44 6
İL GENEL MECLİSİ
%22.87
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ SELİM DEMİREL 137 %4.31 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN SOYCAK 1282 %33.71 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANER ÖZDEMİR 2794 %5.24 Detay
ALTINEKİN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ORHAN 4924 %50.49 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN MUŞMAL 18074 %40.34 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ DEMİRÖRS 1783 %11.74 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HULİSİ ALTUNKALEM 3213 %48.05 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇUMRA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AYDIN 17265 %43.19 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ TAŞLIBEL 224 %7.65 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF ÖZÇELİK 146 %4.28 Detay
DOĞANHİSAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %93.75
ALİ ÖZTOKLU 4446 %46.78 Detay
EMİRGAZİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT MERTCAN 2787 %53.88 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN ÖZGÜVEN 11571 %13.90 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YILMAZ 2037 %34.14 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN DİNLER 186 %2.38 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN KOÇAK 137 %4.74 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SARICAN 242 %2.38 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET İLBAY 7663 %23.06 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH SUNAY 3012 %15.49 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET TOY 2723 %8.90 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA GÖKHAN DUYSAK 42771 %25.00 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN YÜKSEL 3929 %17.56 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZERDEM 44645 %26.58 Detay
SARAYÖNÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ KOÇ 6372 %35.65 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KEMAL KARA 86176 %26.78 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT ÇENESİZ 1835 %4.59 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KARABAY 68 %1.60 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT DEMİR 70 %1.61 Detay
YALIHÜYÜK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ YILMAZ 779 %59.51 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SEVER 1763 %14.75 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı