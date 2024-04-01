60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%8.05 3
İL GENEL MECLİSİ
%12.26
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERİT KARABULUT 304 %9.92 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATİMER KUTLU 154 %11.23 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NERİMAN VAROL 34 %2.45 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH YALÇINSOY 85 %2.70 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL SEVİN 1 %0.11 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL KAYA 179 %2.73 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM GİRGİN 2133 %14.10 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYA BORAN 49 %1.52 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN GEZGİN 11044 %8.05 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL AKKUŞ 10 %0.42 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ZAHİD GİRGİN 879 %5.27 Detay
TAVŞANLI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KEMAL DERİN 17438 %40.77 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
HAŞİM BACAKSIZ 34 %4.52 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
ENGİN YAŞA 5 %0.78 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
MURAT SAPMAZ 30 %5.30 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
CÜNEYT BOZOK 51 %22.27 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
HÜSEYİN ÜNSAL 1 %0.65 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
YAKUP ÇELİK 38 %2.54 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
HASAN BATI 28 %2.63 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OKUMUŞ 0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN ÖDEMİŞ 21 %1.55 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
BÜNYAMİN SEZER 54 %6.45 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
SÜLEYMAN AYDIN 0 %0 Detay
TEPECİK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.43
VEYSEL TEKİN 578 %41.73 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
MUSTAFA ÇAKIR 52 %2.44 Detay
YENİKENT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %44.44
BERAT MERCAN 198 %30.70 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı