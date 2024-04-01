|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERİT KARABULUT
|304
|%9.92
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|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATİMER KUTLU
|154
|%11.23
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|
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NERİMAN VAROL
|34
|%2.45
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|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH YALÇINSOY
|85
|%2.70
|Detay
|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL SEVİN
|1
|%0.11
|Detay
|
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL KAYA
|179
|%2.73
|Detay
|
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM GİRGİN
|2133
|%14.10
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|
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERİYA BORAN
|49
|%1.52
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN GEZGİN
|11044
|%8.05
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|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL AKKUŞ
|10
|%0.42
|Detay
|
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ZAHİD GİRGİN
|879
|%5.27
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|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KEMAL DERİN
|17438
|%40.77
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|HAŞİM BACAKSIZ
|34
|%4.52
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|
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
|ENGİN YAŞA
|5
|%0.78
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|
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
|MURAT SAPMAZ
|30
|%5.30
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|CÜNEYT BOZOK
|51
|%22.27
|Detay
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
|HÜSEYİN ÜNSAL
|1
|%0.65
|Detay
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ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
|YAKUP ÇELİK
|38
|%2.54
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GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
|HASAN BATI
|28
|%2.63
|Detay
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OKUMUŞ
|0
|%0
|Detay
|
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN ÖDEMİŞ
|21
|%1.55
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|
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
|Detay
|
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|BÜNYAMİN SEZER
|54
|%6.45
|Detay
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SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|SÜLEYMAN AYDIN
|0
|%0
|Detay
|
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|VEYSEL TEKİN
|578
|%41.73
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TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
|MUSTAFA ÇAKIR
|52
|%2.44
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
|BERAT MERCAN
|198
|%30.70
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