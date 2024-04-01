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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.07
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL AKTAŞ 316 %3.19 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH YILDIRIM 469 %1.51 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT BOZDOĞAN 2032 %3.84 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER GÖÇER 3 %0.19 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ALACA 0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
FERHAT DOĞAN 0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
KAMİL GÖKÇE 4 %1.66 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
LUTFİ BAĞRIYANIK 2 %0.12 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
ÖMER MEHMETCİKOĞLU 2 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı