|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM OKUTAN
|355
|%2.23
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ
|11
|%0.83
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HALİTOĞLU
|364
|%2.98
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY TOPAL
|37
|%1.30
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER YILMAZ
|392
|%8.18
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM AŞÇI
|7
|%0.69
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEŞAT KAHRAMAN
|18
|%1.26
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BAŞ
|88
|%2.48
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ÇOLAK
|69
|%1.96
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL ÇOLAK
|9684
|%17.75
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|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN DURAL
|150
|%1.55
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF ALPAYDIN
|10
|%0.63
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS UZUN
|124
|%6.49
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
|ABDULLAH KARAOĞLU
|1
|%0.07
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAZDAL
|881
|%43.61
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN CİVELEK
|509
|%28.23
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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