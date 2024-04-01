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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%17.75 0
İL GENEL MECLİSİ
%9.31
Rize Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM OKUTAN 355 %2.23 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ 11 %0.83 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HALİTOĞLU 364 %2.98 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY TOPAL 37 %1.30 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER YILMAZ 392 %8.18 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM AŞÇI 7 %0.69 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEŞAT KAHRAMAN 18 %1.26 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BAŞ 88 %2.48 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ÇOLAK 69 %1.96 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL ÇOLAK 9684 %17.75 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN DURAL 150 %1.55 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF ALPAYDIN 10 %0.63 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS UZUN 124 %6.49 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
ABDULLAH KARAOĞLU 1 %0.07 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAZDAL 881 %43.61 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN CİVELEK 509 %28.23 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı