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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.53 3
İL GENEL MECLİSİ
%16.04
Samsun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN ŞENOCAK 3524 %21.30 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ERGİN 3731 %22.39 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİDAYET BELİK 4219 %39.60 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKAN KESKİN 4969 %3.94 Detay
AYVACIK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
REFAHİTTİN ŞENCAN 6335 %47.56 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ NEİŞ 19504 %22.85 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ HOCAOĞLU 10787 %20.84 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATTİN ARPACI 3620 %4.39 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN TOPRAK 2540 %10.41 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMALETTİN TANGAL 16671 %9.79 Detay
KAVAK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİF ÜN 7020 %41.54 Detay
LADİK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN TOPAL 4682 %41.89 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİM ÇAKIR 2499 %17.02 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TOGAR 13865 %37.38 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERAT ÇETİN 3100 %6.75 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAVVA ŞEN SAYGIN 20476 %38.79 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT MARAP 53 %0.89 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı