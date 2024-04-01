|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇAKI
|3217
|%3.08
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ MANDEV
|4286
|%2.73
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA PAŞAOĞLU
|1188
|%2.92
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH AHTİK
|66
|%0.32
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH BEZGİN
|14647
|%19.76
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEREM BEDİRHAN
|168
|%0.48
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM GÜRBÜZ
|454
|%2.47
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN ŞEN
|176
|%0.91
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN AYDOĞDU
|809
|%2.54
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAĞISTAN YİLDİRİM
|51
|%0.23
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
|ALİ RIZA ÖZEN
|1855
|%1.47
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