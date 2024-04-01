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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.36 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.11
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇAKI 3217 %3.08 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ MANDEV 4286 %2.73 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA PAŞAOĞLU 1188 %2.92 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH AHTİK 66 %0.32 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH BEZGİN 14647 %19.76 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEREM BEDİRHAN 168 %0.48 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM GÜRBÜZ 454 %2.47 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN ŞEN 176 %0.91 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN AYDOĞDU 809 %2.54 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAĞISTAN YİLDİRİM 51 %0.23 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
ALİ RIZA ÖZEN 1855 %1.47 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı