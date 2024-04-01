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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.37 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.27
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEKİ ARVAS 886 %16.28 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KARADENİZ 236 %1.42 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
COŞKUN SALTIKALP 3305 %15.46 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH AYDOĞAN 815 %9.04 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜVEN TURGUL 3251 %6.14 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN YAĞAR 1718 %2.51 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDİRHAN ERDEM 2167 %16.63 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TOPRAK 2568 %16.86 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BİLİCİ 7801 %5.76 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEZİR GÜLER 442 %2.50 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL ŞAHİN 617 %2.85 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLBER GÜRBÜZEL 115 %1.55 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAYİF ŞABU 3051 %5.65 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı