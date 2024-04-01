|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEKİ ARVAS
|886
|%16.28
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KARADENİZ
|236
|%1.42
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|COŞKUN SALTIKALP
|3305
|%15.46
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH AYDOĞAN
|815
|%9.04
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜVEN TURGUL
|3251
|%6.14
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN YAĞAR
|1718
|%2.51
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDİRHAN ERDEM
|2167
|%16.63
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TOPRAK
|2568
|%16.86
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BİLİCİ
|7801
|%5.76
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEZİR GÜLER
|442
|%2.50
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL ŞAHİN
|617
|%2.85
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLBER GÜRBÜZEL
|115
|%1.55
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAYİF ŞABU
|3051
|%5.65
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