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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.00
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İLÇE ADAY OY ORAN
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YALÇIN 57 %1.45 Detay
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURÇİN SUCU 5 %0.41 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF AKSOY 930 %2.13 Detay
ULUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN CAN HIZARCI 38 %1.66 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.89
BERKAN GÜLBAY 10 %0.60 Detay
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL SERHAT YAŞAR 5 %0.36 Detay
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
HALİL İBRAHİM ÖZKAN 8 %0.41 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERDİ SAKA 8 %0.55 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı