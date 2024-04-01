|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AMASRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ YALÇIN
|57
|%1.45
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KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURÇİN SUCU
|5
|%0.41
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF AKSOY
|930
|%2.13
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ULUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN CAN HIZARCI
|38
|%1.66
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.89
|BERKAN GÜLBAY
|10
|%0.60
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HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL SERHAT YAŞAR
|5
|%0.36
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KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|HALİL İBRAHİM ÖZKAN
|8
|%0.41
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERDİ SAKA
|8
|%0.55
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