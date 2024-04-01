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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.60 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.04
Burdur Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DÖLEK 7 %0.25 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAKİP DÖLEK 2 %0.09 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BAYKAL 144 %0.52 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ÇELİK 4 %0.11 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERVİŞ UÇAR 1 %0.06 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURGÜL ÇELİK 54 %0.57 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA DÖLEK 12 %0.30 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EFE NUREL 8 %0.76 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KARLI 1294 %2.60 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BAYIK 13 %0.29 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET EMRE TÜRKSOY 12 %0.37 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı