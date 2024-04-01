60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.55 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
Çankırı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE İZZET AKBULUT 24 %1.08 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA KOÇ 18 %0.38 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR KARAKUŞ 0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BATUHAN EMRE ATAMER 14 %0.38 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TOLGA BULUGAN 237 %0.55 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı