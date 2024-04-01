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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.94 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.95
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPEREN İLHAN 10 %0.33 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM ENGİN 21 %0.36 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK YAKA 8 %0.15 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AKSU 325 %0.84 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT NURHAT 8 %0.76 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN BELLİ 40 %2.44 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN KONAK 1920 %1.94 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ONUR TURAN 15 %0.87 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ YILMAZ 113 %0.47 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı