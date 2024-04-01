|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPEREN İLHAN
|10
|%0.33
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDEM ENGİN
|21
|%0.36
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK YAKA
|8
|%0.15
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKSU
|325
|%0.84
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT NURHAT
|8
|%0.76
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN BELLİ
|40
|%2.44
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN KONAK
|1920
|%1.94
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ONUR TURAN
|15
|%0.87
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ YILMAZ
|113
|%0.47
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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