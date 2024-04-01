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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.02
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİNE SAVAŞ 0 %0 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN GÖKMEN 29 %1.32 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÇAPAN 7 %0.20 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DOĞAN 12 %0.43 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YILDIRIM 42 %0.35 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ÖZDEMİR 7 %0.24 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ONUR OMRAK 1769 %1.03 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN SAĞMAN 7 %0.13 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DEMİR 9 %0.33 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
AHMET GÜRGÖZELER 6 %1.23 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
GÜLAY YILDIRIM 127 %3.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı