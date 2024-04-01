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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.55 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.56
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RABİA SEÇKİN 44 %0.24 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZTÜRK 261 %0.77 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİLGÜN BALCI 19 %0.30 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHMERAN ŞEKER 321 %0.43 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAĞMUR ALBAYRAM 89 %0.43 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇAPKUR 165 %0.82 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKAİL YILDIZ 10310 %2.63 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
ERMAN EBÇEM 6200 %1.81 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN BURAK ATEŞ 29 %0.23 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı