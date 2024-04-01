|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RABİA SEÇKİN
|44
|%0.24
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|261
|%0.77
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİLGÜN BALCI
|19
|%0.30
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHMERAN ŞEKER
|321
|%0.43
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAĞMUR ALBAYRAM
|89
|%0.43
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇAPKUR
|165
|%0.82
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİKAİL YILDIZ
|10310
|%2.63
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|ERMAN EBÇEM
|6200
|%1.81
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN BURAK ATEŞ
|29
|%0.23
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