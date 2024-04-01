|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL SOFU
|73
|%0.61
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA PEKDEMİR
|15
|%0.32
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ŞAHİN
|57
|%0.61
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SOYTÜRK
|5
|%0.16
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMEL ÖZDEMİR
|23
|%0.40
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDRETTİN ÖZDEMİR
|729
|%1.11
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER ABANUZ
|35
|%0.63
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL PATANOĞLU
|40
|%0.37
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT DİZDAROĞLU
|11
|%0.25
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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