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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.46 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.22
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDİNÇ TAHTACI 651 %1.11 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHUN BENLİCAN 1420 %3.08 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL ARAS 103 %0.38 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH AYDEMİR 5231 %3.00 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
UĞUR PAÇALI 822 %1.22 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN ÖZTÜRK 28 %0.34 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BELGİN ÇİÇEKSEVER 9581 %3.73 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
MUSTAFA DİNÇER 8581 %3.04 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN YAMAN 719 %2.46 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN ERNİŞ 3717 %2.93 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT BATU 184 %0.60 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KAYA 307 %1.49 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMA AYATAR 3341 %4.16 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SENEM ÖCAL 493 %2.19 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT ÜZEN 8018 %2.95 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİH TUNCER YOLDAŞ 50 %0.56 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
CENGİZ GÖKBAYRAK 5546 %2.60 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER BAŞKAPAN 863 %1.20 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR BOYALICI 46 %0.24 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEHMUZ KIZILKAYA 82 %0.28 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
SÜLEYMAN ŞENOL 4769 %2.55 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENK CEM ŞAHİN 933 %1.41 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
GÖKHAN TAŞ 2313 %2.00 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BATUHAN BARUT 911 %2.40 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DAĞLI 565 %0.69 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İNCİ PAKSOY 392 %1.11 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN ESEN 128 %0.53 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURHAN GÜRAKSIN 470 %0.85 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE GÖÇAY 2121 %1.75 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
F. BELMA CAMCI 1124 %2.46 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı