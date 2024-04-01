|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDİNÇ TAHTACI
|651
|%1.11
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHUN BENLİCAN
|1420
|%3.08
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL ARAS
|103
|%0.38
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH AYDEMİR
|5231
|%3.00
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|UĞUR PAÇALI
|822
|%1.22
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN ÖZTÜRK
|28
|%0.34
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BELGİN ÇİÇEKSEVER
|9581
|%3.73
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|MUSTAFA DİNÇER
|8581
|%3.04
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN YAMAN
|719
|%2.46
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN ERNİŞ
|3717
|%2.93
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT BATU
|184
|%0.60
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN KAYA
|307
|%1.49
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMA AYATAR
|3341
|%4.16
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SENEM ÖCAL
|493
|%2.19
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT ÜZEN
|8018
|%2.95
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİH TUNCER YOLDAŞ
|50
|%0.56
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|CENGİZ GÖKBAYRAK
|5546
|%2.60
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER BAŞKAPAN
|863
|%1.20
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR BOYALICI
|46
|%0.24
|Detay
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEHMUZ KIZILKAYA
|82
|%0.28
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|SÜLEYMAN ŞENOL
|4769
|%2.55
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENK CEM ŞAHİN
|933
|%1.41
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|GÖKHAN TAŞ
|2313
|%2.00
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BATUHAN BARUT
|911
|%2.40
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DAĞLI
|565
|%0.69
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İNCİ PAKSOY
|392
|%1.11
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN ESEN
|128
|%0.53
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURHAN GÜRAKSIN
|470
|%0.85
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE GÖÇAY
|2121
|%1.75
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|F. BELMA CAMCI
|1124
|%2.46
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