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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.68 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.95
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERT MERİÇ ÖZMEN 20 %0.48 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BAŞTUĞ 2 %0.14 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN YAYLICI 5 %0.45 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERT KUNDUZ 8 %0.43 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED HİLMİ KARACA 7 %0.31 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN ERKEÇ 21 %0.46 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN ERKEÇ 674 %0.68 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÜÇER 2 %0.16 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF CANBULDU 280 %1.72 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı