|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERT MERİÇ ÖZMEN
|20
|%0.48
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BAŞTUĞ
|2
|%0.14
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN YAYLICI
|5
|%0.45
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERT KUNDUZ
|8
|%0.43
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED HİLMİ KARACA
|7
|%0.31
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN ERKEÇ
|21
|%0.46
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN ERKEÇ
|674
|%0.68
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÜÇER
|2
|%0.16
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF CANBULDU
|280
|%1.72
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