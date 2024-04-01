|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER GÜLEBAŞ
|1772
|%2.70
|Detay
|
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI FİLİK
|1482
|%1.94
|Detay
|
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR KALEÖZÜ
|4296
|%3.67
|Detay
|
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELMAN GÜRPINAR
|1829
|%2.22
|Detay
|
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI KADİR
|216
|%0.81
|Detay
|
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KORAY TOPÇU
|8307
|%4.09
|Detay
|
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH SERDAR ÖNÜR
|3229
|%3.35
|Detay
|
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP YAZICI
|4631
|%2.22
|Detay
|
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUGAY KAZAK
|234
|%0.73
|Detay
|
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS KILIÇASLAN
|374
|%1.12
|Detay
|
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ERDEM
|2285
|%2.93
|Detay
|
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR ERBAĞCI
|3496
|%3.73
|Detay