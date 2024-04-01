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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.45 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.85
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER GÜLEBAŞ 1772 %2.70 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI FİLİK 1482 %1.94 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR KALEÖZÜ 4296 %3.67 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMAN GÜRPINAR 1829 %2.22 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI KADİR 216 %0.81 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KORAY TOPÇU 8307 %4.09 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH SERDAR ÖNÜR 3229 %3.35 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP YAZICI 4631 %2.22 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUGAY KAZAK 234 %0.73 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS KILIÇASLAN 374 %1.12 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ERDEM 2285 %2.93 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR ERBAĞCI 3496 %3.73 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı